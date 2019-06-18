اليابان تؤكد مجددا عدم الحاجة لإرسال قوات الدفاع الذاتى لخليج عمان

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أكد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، اليوم الثلاثاء، مجددا عدم الحاجة لإرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى خليج عمان، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية الأسبوع الماضي.

وقال إوايا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه من غير الواضح حتى الآن من الذي يقف وراء الهجوم، مضيفا أنه لا يوجد أي ياباني بين أفراد طاقم الناقلة.

وأوضح أنه لم تقع هجمات لاحقة وبالتالي فإن الوضع الحالي لا يفي بالشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

وحول ما أثارته الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران هي التي تقف وراء الهجوم، قال إوايا إن اليابان تبذل جهودا شاملة لجمع المعلومات وتعتزم مراقبة التطورات عن كثب.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم يوم الخميس الماضي بالقرب من مضيق "هرمز" بأمان.ب