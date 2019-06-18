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النيابة تأمر بضبط وإحضار ابن نائبة أبوتيج المتهم بدهس مهندس زراعى بسيارته

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:43 ص
النيابة تأمر بضبط وإحضار ابن نائبة أبوتيج المتهم بدهس مهندس زراعى بسيارته المهندس الذى دهس بسيارة ابن النائبة
أسيوط - هيثم البدرى

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أمر المستشار حسام أبو الحسن مدير نيابة أبو تيج، بضبط وإحضار "محمد أسامة" 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى ابن سهير الحادى عضو مجلس النواب والمتهم بدهس مهندس زراعى بسيارته، وأرسل قرار الضبط لمباحث قسم شرطة أبوتيج استعدادا لتنفيذه.

يذكر أن الواقعة بدأت عندما تلقى العميد حمدى هاشم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من المقدم بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج يفيد بوقوع حادث ومصرع شخص دهسته سيارة ملاكى، وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة مملوكة للنائبة سهير الحادى بدائرة مركز أبوتيج، وكانت مرشحة ضمن قائمة "فى حب مصر" عن ذوى الإعاقة. 

واتهم شهود العيان أحد الأطفال ويبلغ من العمر 15 عاما بأنه كان يقود السيارة وتعرف عليه من شاهد الحادث، وبالتحرى تبين أنه قائد السيارة ويدعى محمد أسامة 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى وهو ابن النائبة سالفة الذكر.

قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط، إن قرار الضبط والإحضار يستلزم بعض الإجراءات من قبل مديرية الأمن كون المطلوب ضبطه بمسكن عضو مجلس نواب، مضيفا أن قسم شرطة أبوتيج بعد وقوع الحادث تحفظوا على السيارة وهى ماركة إلنترا 2009، مؤكدين أن قائدها فر هاربا خوفا من الأهالى.

وقدم إلى قسم الشرطة شخص يعمل سائقا لدى النائبة وأفاد بأنه هو من كان يقود السيارة، إلا أن أهل المهندس وشهود العيان نفوا كلامه مؤكدين أن من كان يقود السيارة طفل صغير.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، ودلت تحريات ضباط قسم شركة أبوتيج أن مرتكب الواقعة هو "محمد أسامة" 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى، وأن عجلة القيادة اتخلت بيده ولم يستطع السيطرة على السيارة فصدم المهندس الزراعى ما أدى إلى مصرعه أثناء محاولة نقله وإسعافه.

 

 


ابن نائبه يدهس مهندس زراعى

قسم شرطة ابو تيج

دهس مهندس زراعى

نائبة ابو تيج

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