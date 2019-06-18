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النقض: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعنى براءة المتهم

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:22 م
النقض: انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعنى براءة المتهم محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية ، حيث أشارت إلى أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعنى براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

 

وذكرت المحكمة، ان الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز ، وقالت "لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضى لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم".

 


محكمة النقض

مبادئ محكمة النقض

انقضاء الدعوى الجنائية

التصالح فى الجناية

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