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النفط ينخفض لليوم الثانى بسبب مخاوف النمو الاقتصادى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:43 ص
النفط ينخفض لليوم الثانى بسبب مخاوف النمو الاقتصادى النفط _ أرشيفية
(رويترز)

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على تضرر النمو الاقتصادى العالمي جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم على ناقلتين في الأسبوع الماضي حدت من الخسائر.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتا، ما يوازي 0.3%، إلى 60.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، وفقد برنت في الجلسة السابقة 1.7% نتيجة مخاوف بشان تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتا، ما يعادل 0.3%، إلى 51.76 دولار للبرميل. وهبط الخام 1.1% أمس الاثنين.

وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الاثنين إن مقياسه لنمو الأعمال بولاية نيويورك سجل هبوطا قياسيا هذا الشهر لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد عن عامين ونصف العام، مما يشير لانكماش مفاجئ في النشاط المحلي.

وانخفضت أسعار النفط نحو 20% من أعلى مستوياتها في 2019 التي بلغتها في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.

ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخرى لمستوى قياسي في يوليو غير أن بعض المحللين يقولون إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.


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