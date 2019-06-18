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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:30 م
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النفط يصعد أكثر من دولار للبرميل لآمال فى اتفاق تجارة أمريكى صينى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:49 م
النفط يصعد أكثر من دولار للبرميل لآمال فى اتفاق تجارة أمريكى صينى النفط

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الثلاثاء بعد أنباء بأن الصين والولايات المتحدة ستجددان محادثات التجارة قبيل اجتماع أثناء قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، مما أثار الآمال بأن يسوى البلدان حرب التجارة الدائرة بينهما.

تدعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضى وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار بما يعادل 3.8 بالمئة لتتحدد التسوية عند 53.90 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام برنت 1.20 دولار أو 2% إلى 62.14 دولار للبرميل.

 


النفط

أمريكا

الصين

محادثات تجارة

الولايات المتحدة

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