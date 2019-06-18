المنافسة تشتعل من جديد بعد تجديد تحالف الاتحاد الإفريقى مع "هواوى" الصينية

كتبت – هناء أبو العز

أعلن موسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي توطيد العلاقات مع شركة التكنولوجيا الصينية " هواوى"، في الوقت الذى تنتشر فيه الانتقادات ضد الشركة واتهامها بالتجسس.

ونشر موقع صحيفة "VOANEWS" تقريرًا ذكر فيه أن القرار جاء بعد اتهامات لمدة 5 سنوات حول قيام الحكومة الصينية بالتجسس على الاتصالات في الاتحاد الأفريقي، كل ليلة، وإرسال البيانات المتدفقة من أجهزة الكمبيوتر في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا،بإثيوبيا، إلى أماكن مجهولة تسيطر عليها الصين .

وأشار الموقع الامريكى أن دانييل كايف، المحللة البارزة في معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالية ، كتبت في يوليو الماضي ، أن الاختراق يمثل "ما يبدو أنه أحد أطول سرقات البيانات الحكومية السرية التي نعرفها" .

من جانبه ، نفى موسى فقى ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وهيلمريم ديساليجن ، رئيس وزراء إثيوبيا السابق ، المزاعم بشكل قاطع ، كما فعل المسؤولون الصينيون، عندما ظهرت اتهامات بالتجسس على الصينيين في الاتحاد الأفريقي في أوائل عام 2018 .

ووصفت شركة Huawei التأكيدات بأنها "لا أساس لها من الصحة تمامًا" وقالت إنها "ترفض بشدة" أي ادعاءات بوقوع خطأ.

وفي عام 2012 ، وصفت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي شركة Huawei بأنها تهديد للأمن القومي وحذرت من أنها سرقت الملكية الفكرية ويمكن أن تتجسس على الأمريكيين من خلال "أبواب خلفية" تسمح بالوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة.

وزادت الضغوط على الشركة في الشهر الماضي ، عندما وضعت وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei على "قائمة الكيانات" الخاصة بها ، والتي تقيد التجارة مع الشركاء الأمريكيين ، بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنع الشركة من العمل في الولايات المتحدة.

ومع تصاعد الانتقادات في جميع أنحاء العالم ، أعادت Huawei تأكيد نفسها الأسبوع الماضي عندما وقعت اتفاقًا مع الاتحاد الأفريقي لتوسيع الشراكات حول مجموعة من التقنيات ، بدءًا من النطاق العريض والحوسبة السحابية إلى 5G والذكاء الاصطناعي.

ووقع توماس كويسي كوارتي ، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ، وفيليب وانج ، نائب رئيس هواوي لشمال إفريقيا ، مذكرة التفاهم الأسبوع الماضي في مقر الاتحاد الأفريقي - وهي في حد ذاته هدية ودية من الصين إلى إفريقيا - في أديس أبابا ، إثيوبيا.

ويعد هذا الاتفاق بمثابة إظهار للتضامن في وقت حرج من تاريخ هواوي ، كما أنها توسع موطئ قدم لشركة Huawei في السوق مع إمكانات كبيرة للنمو في السنوات المقبلة ؛ حيث أن 36 ٪ فقط من الأفارقة سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت موثوقة اعتبارا من مارس.

ودخلت Huawei للمرة الأولى إفريقيا في أواخر التسعينيات ، عندما ساعدت في بناء الشبكات الخلوية في عشرات البلدان. يقدر الخبراء أن شركة Huawei شيدت معظم البنية التحتية الخلوية في إفريقيا ، مما أثر على قطاعات متعددة على طول الطريق ، من التعليم والمصارف إلى الصحة والحكومة.

شبكات الاتصالات التي بنتها Huawei ، والتي عادة ما تكون بقروض تمولها الحكومة الصينية ، غير مرئية مثل مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل الجسور والسكك الحديدية. لكن تأثيرها بعيد المدى على الأقل.

وكتب أنتوانيتا روسي ، الصحفي المقيم في شرق إفريقيا ، مؤخرًا في مجلة Nature أنه من الناحية التكنولوجية ، الصين لا مثيل لها في أفريقيا ، حيث قامت شركة الاتصالات العملاقة Huawei بتشييد نصف شبكات 4G في القارة ومعظم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث 3G.

كما اتخذت الشركة زمام المبادرة في تطوير قدرات الجيل الخامس من القارة ، بدءًا من جوهانسبرج ، جنوب إفريقيا ، حيث ساعدت Huawei في إطلاق شبكة الجيل التالي في فبراير.، مع سرعات نقل البيانات على الأقل 100 مرة أكبر من 4G ، تحسنت تقنية 5G بشكل كبير على الأنظمة الخلوية الحالية.

وقد فعلوا ذلك بأسعار مخفضة ، ودعمت الحكومة الصينية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء إفريقيا ، مما جعلها أكثر بأسعار معقولة ومتاحة، وعلى مر السنين ، تعززت العلاقات بين إفريقيا و Huawei فقط.

في عام 2012 ، قامت شركة Huawei ببناء مشروع "سحابة سطح المكتب" للاتحاد الأفريقي لمساعدة المنظمة على التواصل وإدارة أعمالها بشكل أكثر فعالية، وبعد ثلاث سنوات، وقع قادة الاتحاد الافريقي والمديرين التنفيذيين هواوي مذكرة تفاهم لتعميق و توسيع الشراكة بينهما، ويمثل تجديد هذا العام أكثر الاتفاقات طموحًا حتى الآن.

على الصعيد الآخر ، أطلقت عملاق التكنولوجيا الأمريكيان Google و Microsoft مبادرات جديدة للبحث والتطوير عبر إفريقيا لتوظيف المواهب المحلية وبناء أحدث التقنيات.

وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تؤدي التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة إلى دفع الدول الإفريقية إلى خيارات تتعلق بالشراكة معها ، حتى مع زيادة الاهتمام بالاستثمار الأفريقي وتقديم المزيد من الشراكات الاستراتيجية.

ومن غير المرجح أن تتلاشى المخاوف بشأن الأمن ، مع تزايد المخاوف من أن التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكن أن تصبح أدوات للقمع في أيدي الأنظمة الاستبدادية ، والمخاوف التي أثارتها مجموعات مثل هيومن رايتس ووتش ومؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.