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المشدد 6 سنوات لمسجل خطر بتهمة السرقة بالإكراه فى السلام

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:47 م
المشدد 6 سنوات لمسجل خطر بتهمة السرقة بالإكراه فى السلام محكمة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 6 سنوات لمسجل خطر لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى السلام. 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهم "فؤاد.أ" 35 سنة مسجل خطر، شرع فى سرقة مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث قام المتهم باستيقاف المجنى عليه واشهر فى وجهه سلاح أبيض، مما بث الخوف والرعب فى نفس المجنى عليه، كما تعدى عليه المتهم محدثا به إصابات بالغة بالجسد. 
 
البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تلاحظ للقوة الأمنية، تجمع عدد من الأهالى، بالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر، تبين لهم وجود شخص مصاب بعدة إصابات، والذى أفاد تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل شخص استوقفه وقام بإشهار سلاح نارى " فرد خرطوش " وقام بالاعتداء به عليه على رأسه، وأحدث به عدة إصابات، ثم استولى منه على مبلغ مالى 2000 جنيه، وهاتف محمول، وفر هاربا.
 
 
ومن خلال تتبع خط سير المتهم، تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حتى تم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.
 

السجن المشدد

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سلاح نارى

قسم السلام

جرائم السرقة

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