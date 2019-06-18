المشدد 15 سنة لعامل بتهمة القتل العمد بسبب خلافات المخدرات فى الساحل

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 15 عاما على عامل "سباك"، وذلك بتهمة القتل العمد بالساحل، بسبب خلافات على شراء المخدرات بين المتهم وأحد الأشخاص بالمنطقة " المجنى عليه "، قام على أثرها المتهم بإحراز سلاح نارى، وتربص بالقتيل، وفور رؤيته له خلال تردده على أحد المقاهى بالمنطقة، تعدى عليه ضربا مهددا إياه بالسلاح النارى، وأثناء مقاومة الضحية للمتهم، أطلق عليه عيار نارى بقصد إصابته، إلا أن العيار النارى أصاب المجنى عليه مباشرة، وتوفى فى الحال.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم الساحل، بلاغا من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بين مسجل خطر وأخر عامل سباك، سقط على أثرها أحد أطرافها قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المجنى عليه يدعى "رمضان.ع" 36 سنة عاطل، وأنه فارق الحياة على أثر تعرضه لإصابته بطلق ناري، لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء الواقعة "سيد.م" 30 سنة سباك، حيث تبين أن المتهم نشبت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية، بسبب الخلاف على سعر شراء المخدرات، تطورت إلى التشابك بالأيدى، تمكن خلالها المجنى عليه من الاعتداء على المتهم أمام الجميع فى الشارع، ما دفع المتهم للانتقام ورد اعتباره فى المنطقة، فأحرز سلاح نارى "فرد خرطوش"، وتربص بالمجنى عليه، وما أن شاهده إلا أن اعتدى عليه على الفور، مهددا إياه بالسلاح النارى، وأثناء مقاومة الضحية للمتهم، أطلق عليه عيار نارى بقصد اصابته، إلا أن العيار النارى أصاب المجنى عليه مباشرة، وتوفى فى الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التى أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما على المتهم.