الكويت الخاسر الوحيد ببورصات الخليج بجلسة اليوم.. والسعودية تستقبل شركة جديدة

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة الكويت، إذ ارتفعت بورصة السعودية لليوم الثانى على التوالى، وتصدر سهم "مهارة"، الوافد الجديد، قائمة الارتفاعات، فى أولى جلساته بالسوق، ربح سوق دبي ما يزيد على 1.9 مليار درهم.

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا عدد 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2628.83 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 75.3 مليون سهم محققة ما قيمته 111.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2502 صفقة ل34 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 19 سهما، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.76%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.33%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.67%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% رابحا عدد 1.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.42 نقطة، مدفوع بصعود قطاعى الخدمات والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 839 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 12.66% مدفوعا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 6.95%، شركة ناس بنسبة 5.32%، زين البحرين بنسبة 3.70%، ، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.61% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.62%، ثم قطاع البحرين والكويت بنسبة 0.22%.

فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة انخفاض 24.81% بضغوط هبوط سهم سوليدرتى البحرين بنسبة 9.09%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.10% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.71% خاسرا عدد 41.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5779.97 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً عدد 49.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6306.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.49% خاسراً عدد 23.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4752.50 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 123 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار كويتى عبر 5720 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%.

وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.42%، تليه كامكو بنسبة 6.25%، ثم ساحل بنسبة 4.42%، فيما تصدر سهم "تنظيف" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.80% ثم كويت بنسبة 9.70%، ثم صلبوخ بنسبة 8.89%

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28% رابحا عدد 24.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9000.43 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.01% خاسرا 0.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3587.51 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 204.7 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 99 شركة، فيما تراجعت 64، شركة.

وارتفع 18 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%.

وجاء سهم "مهارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم كيمانول بنسبة 3.89%، ثم مدينة المعرفة بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "جاكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.88% ثم البحر الأحمر بنسبة 2.17%، ثم عناية بنسبة 1.50%