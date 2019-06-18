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القومى للبحوث الاجتماعية يبحث اليوم أثر الزيادة السكانية على التنمية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 ص
القومى للبحوث الاجتماعية يبحث اليوم أثر الزيادة السكانية على التنمية الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
كتب مدحت وهبة

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يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين، مؤتمره السنوى العشرين تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة"، لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية بمقر المركز.

ويشهد افتتاح المؤتمر عدد من المسئولين من بينهم رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال على مدار جلسات المؤتمر.

وكانت الدكتورة سعاد عبد الرحيم، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قد أكدت، أن برنامج المؤتمر يناقش عبر 5 جلسات بالإضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية خمسة محاور رئيسية تتناول رصد وتحليل الجوانب والأبعاد المختلفة لموضوع الزيادة السكانية وتحديات التنمية، أبرزها معدلات النمو السكانى وعلاقته بالتنمية، وكذلك البرامج والمبادرات المتعلقة بتفعيل السياسة السكانية، ومصادر تشكيل الوعى الجمعى، بجانب دور المؤسسات الدينية والإعلام وقضايا السكان، الثقافة، والتشريعات المتعلقة بقضايا السكان، مع أهمية العمل على نشر الوعى بين المواطنين بخطورة الزيادة الزيادة السكانية وما تسببه من مشاكل للأفراد وللمجتمع لافته إلى أنه خلال كل جلسة من جلسات المؤتمر تطرح مجموعة من الأوراق البحثية يناقشها عدد من أساتذة الجامعات، وخبراء السكان والتنمية، ومسئولى المؤسسات والأجهزة السكانية فى مصر وفى الجلسة الختامية سيطرح المركز وثيقة رأى الخبراء حول السكان وتحديات التنمية.

 


القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

سعاد عبد الرحيم

الزيادة السكانية

التنمية

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