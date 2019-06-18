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القبض على 6 أشخاص لتعديهم على أفراد أمن مستشفى المطرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:47 م
القبض على 6 أشخاص لتعديهم على أفراد أمن مستشفى المطرية مستشفى المطرية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالتعدى على أفراد الأمن الإدارى بمستشفى المطرية العام وإحداث تلفيات بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى المطرية بحدوث مشاجرة ومصابين وتلفيات، وعلى الفور انتقلت رجال المباحث للمكان وتبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من 5 أشخاص من أفراد أمن الإدارى بذات المستشفى "أثنين منها مصابان بجروح وكدمات" و 7 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح وكدمات" وجميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة المرج .

 

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، لرفض أفراد الطرف الثانى الإنصراف من المستشفى عقب زيارة (نجل أحدهم) المحجوز بها، بعد انتهاء مواعيد الزيارة تطورت لمشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدى بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وقام أفراد الطرف الثانى بإحداث بعض التلفيات بالمستشفى، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بالتشاجر فيما بينهم لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مشاجرة فى المطرية

التعدى على افراد امن

مباحث القاهرة

زيارات بمستشفى المطرية

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