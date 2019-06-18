القبض على صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير مباحث التموين، من ضبط صاحب مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية، لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، وبيعها فى السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ مليون وتسعمائة وأثنى عشر ألف وتسعمائة وتسعة جنيهات، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية، أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.