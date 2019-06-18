الفريق محمد فريد يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتى اليابانية

كتب زكى القاضى

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كوجى يامازاكى رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الذاتى اليابانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر فى زيارة تستغرق عده أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقى بظلالها على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، وكذا بحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصرى اليابانى.

وأكد الفريق أول كوجى يامازاكى على أهمية التعاون العسكرى مع مصر لما لها من ثقل إستراتيجى فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وأكد أيضًا عن عميق تقديره وبالغ ثقته فى القوات المسلحة المصرية التى كان لها دور عظيم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء مما دعى الحكومة اليابانية للمشاركة فى القوة متعددة الجنسيات.

من جانبه أكد الفريق محمد فريد على عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وحضر اللقاء عددا من كبار قادة القوات المسلحة والسفير اليابانى بالقاهرة.