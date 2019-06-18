سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

العصار يلتقى وزير صناعة بيلاروسيا وعددا من الشركات لتعميق التعاون المشترك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:59 ص
العصار يلتقى وزير صناعة بيلاروسيا وعددا من الشركات لتعميق التعاون المشترك جانب من لقاء الدكتور محمد العصار ووزير الصناعة البيلاروسى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى،Pavel Utupin وزير الصناعة ببيلاروسيا ورؤساء شركات الصناعات المدنية البيلاروسية، لبحث تعميق مجالات التعاون المشترك فى العديد من الصناعات المدنية.

ويأتى هذا اللقاء على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة بيلاروسيا، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات التى تتعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومنها شركتا (ببروسكا أجروماش ، ماز ) البيلاروسية اللتان تتعاونان مع شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) فى مجال إنتاج المعدات الزراعية ومجال إنتاج الشاحنات ، كما تمت مناقشة موضوعات التعاون المشترك التى تم الاتفاق عليها سابقًا خلال الزيارات المتبادلة التى تمت بين الجانبين مع شركة "منسك" البيلاروسية فى مجال تصنيع الجرارات بالتعاون مع (مصنع 999 الحربي) وشركة " منسك موتور " البيلاروسية فى مجال تصنيع محركات الديزل بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) و شركة " أمكودور " البيلاروسية فى مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) .

ومن جانبه، أعرب Pavel Utupin وزير الصناعة ببيلاروسيا ، عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية وعلى رأسها التعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة "ماز" ، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون فى مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، وكذا ضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذا التعاون والتوسع فى مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر.

 


العصار

الانتاج الحربي

بيلاروسيا

السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارة السيسى دفعة قوية لزيادة الاستثمار

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:18 م

رئيس وزراء بيلاروسيا لـ"رأى عام": نتطلع لتصدير منتجاتنا للخارج عبر مصر

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:13 م

بسام راضى : لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء بيلاروسيا كان شاملا ومثمرا

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:53 م

السيسى يلتقى رئيس وزراء بيلاروسيا ويرحب باستثمارات بلاده فى مصر

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:56 م

الرئيس السيسى يبدأ زيارة بيلاروسيا بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة