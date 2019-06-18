العصار يلتقى وزير صناعة بيلاروسيا وعددا من الشركات لتعميق التعاون المشترك

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى،Pavel Utupin وزير الصناعة ببيلاروسيا ورؤساء شركات الصناعات المدنية البيلاروسية، لبحث تعميق مجالات التعاون المشترك فى العديد من الصناعات المدنية.

ويأتى هذا اللقاء على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة بيلاروسيا، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات التى تتعاون مع الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومنها شركتا (ببروسكا أجروماش ، ماز ) البيلاروسية اللتان تتعاونان مع شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) فى مجال إنتاج المعدات الزراعية ومجال إنتاج الشاحنات ، كما تمت مناقشة موضوعات التعاون المشترك التى تم الاتفاق عليها سابقًا خلال الزيارات المتبادلة التى تمت بين الجانبين مع شركة "منسك" البيلاروسية فى مجال تصنيع الجرارات بالتعاون مع (مصنع 999 الحربي) وشركة " منسك موتور " البيلاروسية فى مجال تصنيع محركات الديزل بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) و شركة " أمكودور " البيلاروسية فى مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) .

ومن جانبه، أعرب Pavel Utupin وزير الصناعة ببيلاروسيا ، عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة من مقومات صناعية وتكنولوجية وفنية أثبتت نجاحها من خلال التعاون القائم مع عدد من الشركات البيلاروسية وعلى رأسها التعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة "ماز" ، بما يشجع الشركات الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات من أجل تعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على اهتمامه بالتعاون فى مختلف المجالات وعلى رأسها نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب لإقامة شراكة طويلة المدى، وكذا ضرورة تكثيف الزيارات واللقاءات خلال الفترة المقبلة لتفعيل هذا التعاون والتوسع فى مجالات جديدة بهدف زيادة وتعميق تكنولوجيا التصنيع البيلاروسية بمصر.