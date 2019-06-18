الصين تؤكد استعدادها دعم تطبيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة

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أكدت الصين، اليوم الثلاثاء استعدادها لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة لدعم تطبيق أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة والتعزيز المشترك لقضية التنمية العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيه تشي، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا في بكين.

وقال يانج إن الصين ملتزمة بشدة بالنظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة، وحماية القوانين الدولية والمباديء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية القائمة على أهداف ومباديء ميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن الصين تعمل على دفع البناء المشترك للحزام والطريق بهدف تسهيل التواصل وتحقيق تنمية مشتركة لدول مختلفة.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الأمم المتحدة تشيد بالتزام الصين بالتعددية، ومستعدة لإجراء تعاون وثيق مع الصين".