الصناعة: 20 مشروعا بين مصر والاتحاد من أجل المتوسط بقطاعات مختلفة

كتب إسلام سعيد

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن محفظة التعاون والشراكة التنموية الفاعلة بين مصر والاتحاد من أجل المتوسط تتضمن تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات تطوير الأعمال والتوظيف، التعليم العالي والبحث العلمى، والنقل والتنمية الحضرية.

وقال مسؤول بالوزارة، بكلمته خلال فعاليات منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز مناخ الاعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، أن هذه المشروعات لكونها مشروعات إقليمية تستهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز دائمًا على الشباب والنساء، مثل مشروعات "برنامج أغادير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"تشجيع تمكين المرأة" و"مشروع إمبابة للتطوير العمراني".

وأكد أن مصر على استعداد دائم للتعاون الاقليمي والدولي، وتعزيز الدور الفعال للاتحاد من خلال أساليب التعاون بين دول (الجنوب-جنوب)، وأيضاً من خلال صيغة التعاون الثلاثي، حيث يعتبر الاتحاد مسارًا مميزًا للتعاون الإقليمي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط، لافتاً إلى دعم الوكالة الألمانية الإنمائية (GIZ) للدول الموقعة على اتفاقية أغادير من خلال التدريبات الفنية وبناء القدرات.