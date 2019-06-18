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الشرطة الهندية تعثر على جثة ساحر هندى غرق أثناء قيامه بخدعة تحت الماء

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:47 م
الشرطة الهندية تعثر على جثة ساحر هندى غرق أثناء قيامه بخدعة تحت الماء غريق-صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

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أكدت الشرطة الهندية،اليوم الثلاثاء، العثور على جثة الساحر الهندي هاري هوديني، الذي غطس في نهر وهو مكبل اليدين والرجلين، لممارسة فن "الخداع البصري".

 

وقال مسؤول في مركز شرطة نورث بورت: "لقد جرفت المياه جثة هوديني،  على بعد كيلومترين من مكان غرقه، وقد تعرف عليها أقاربه في وقت متأخر من مساء الاثنين".

 

وأضاف الشرطي أن "يدي هوديني، لم تكونا موثوقتين، لكن ساقيه كانتا مقيدتين بسلسلة وحبل".

 

وحاول شانشال لاهيري (42 عاما)، المعروف باسمه الفني "ماندريك"، أن يقوم بخدعة في "نهر هوجلي" في مدينة كلكتا يوم الأحد الماضي، لكنه لم يستطع فك قيوده وغرق في النهر.

 

وذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الساحر لم يتخذ الاحتياطات الأمنية المناسبة في التحضير لمغامرته المحفوفة بالمخاطر.

 

 


الهند

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