السيطرة على عترتين جديدتين للحمى القلاعية للماشية وأنفلونزا الطيور

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، من خلال تقرير تم إعدادة حول إنجازات الهيئة خلال عام، تضمن قيام الإدارة المركزية للطب الوقائى بالكشف المبكر والتحكم والسيطرة على العترة الجديدة للحمى القلاعية SAT2 ليبيا من خلال حملة تحصين الماشية فى فبراير 2019.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إنه تم الكشف عن وجود عترة جديدة ((H5N2 بمحافظة الدقهلية لأنفلونزا الطيور، وتم اتخاذ الإجراءات للسيطرة عليها من خلال الاستجابة السريعة والتحصين الحلقى ومسح للأماكن المجاورة، وثبت احتواء تلك العترة من خلال النتائج السلبية للأسواق والمزارع بعد ظهور تلك العترة، حتى شهر يونيو 2019.