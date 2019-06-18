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السيطرة على عترتين جديدتين للحمى القلاعية للماشية وأنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:16 م
السيطرة على عترتين جديدتين للحمى القلاعية للماشية وأنفلونزا الطيور تحصينات الحمى القلاعية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، من خلال  تقرير  تم إعدادة  حول إنجازات الهيئة خلال عام، تضمن قيام  الإدارة المركزية للطب الوقائى بالكشف المبكر والتحكم والسيطرة على العترة الجديدة للحمى القلاعية SAT2 ليبيا من خلال حملة تحصين الماشية فى فبراير 2019.

 وقال  تقرير الخدمات البيطرية، إنه تم الكشف عن وجود عترة جديدة ((H5N2 بمحافظة الدقهلية لأنفلونزا  الطيور، وتم اتخاذ الإجراءات للسيطرة عليها من خلال الاستجابة السريعة والتحصين الحلقى ومسح للأماكن المجاورة، وثبت احتواء تلك العترة من خلال النتائج السلبية للأسواق والمزارع بعد ظهور تلك العترة، حتى شهر يونيو 2019.

 

 


الخدماات البيطرية

الحمى القلاعية

انفلونزا الطيور

تحصين الماشية

التقصى النشط

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