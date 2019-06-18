السيطرة على حريق نشب بمصنع كتان بسمنود فى الغربية

الغربية - محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق نشب فى إحدى مصانع الكتان بقرية ميت هاشم، التابعة لدائرة مركز سمنود، مما أسفر عن إلتهام جزء من محتوياته.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مركز شرطة سمنود، بورود بلاغات من أهالى قرية ميت هاشم، تفيد بإندلاع النيران فى مصنع كتان، مما أسفر عن حدوث خسائر مادية دون وقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على ألسنة النيران، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .