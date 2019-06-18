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السيسى: اتفقنا مع رئيس بيلاروسيا على تعزيز البعد الثقافى والتعاون البرلمانى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:09 م
السيسى: اتفقنا مع رئيس بيلاروسيا على تعزيز البعد الثقافى والتعاون البرلمانى الرئيس السيسى
كتب ــ محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه اتفق مع رئيس بيلاروسيا على تعزيز البعد الثقافى والعلاقات البرلمانية، خاصة فى ظل زيارة الدكتور على عبد العال ومجموعة من النواب إلى بيلاروسيا، وتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين مصر وبيلاوسيا. 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاوسيا عقب جلسات المباحثات، أن قوة العلاقات بين البلدين وأهمية الحوار والتنسيق بينهما فى كل المجالات، مؤكدا على خالص تقديره لما وجده من الرئيس البيلاوسى والشعب خلال زيارته. 


السيسى

الرئيس السيسى

بيلاروسيا

زيارة السيسى لبيلاروسيا

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