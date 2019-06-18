السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه مخطط توريد أول 4 ماكينات لصيانة واختبار قضبان السكك الحديدية قبل مسير القطارات نهاية العام الجارى، على أن يتم توريد ماكينة خامسة منتصف 2020، حيث يجرى تصنيعها من قبل إحدى الشركات النمساوية.

وأضافت مصادر مسئولة لليوم السابع، أن هيئة السكة الحديد تعاقدت منذ شهور مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيع وتوريد هذه الماكينات لفحص واختبار قضبان السكك الحديدية قبل مسير القطارات على كافة الخطوط لزيادة عوامل الأمان فى تشغيل القطارات ومواجهة حوادث خروج القطارات عن مسارها أو أى حوادث تحدث نتيجة مشاكل فنية بالقضبان.