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السعودية تطلق اليوم أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:44 م
السعودية تطلق اليوم أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين محطة وقود الهيدروجين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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دشنت أرامكو السعودية وشركة أير برودكتس، اليوم الثلاثاء، أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين فى المملكة، بحضور رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، وتعمل هذه المحطة التجريبية على تزويد هيدروجين مضغوط عالى النقاء لإسطول مبدئى من السيارات الكهربائية من نوع تويوتا ميراي، التى تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينى وفقا لصيحفة الرياض السعودية.

يأتى هذا الإعلان وسط تزايد الإجماع الدولى بفوائد الهيدروجين، وذلك وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الأسبوع الماضى الذى يؤكد أن الهيدروجين لديه إمكانات هائلة للحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من القطاعات المختلفة.

وذكر رئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين حسن الناصر، فى كلمته أن هذا الحدث يشكل أهمية فى مجال البحث والتطوير، مؤكداً أن افتتاح أول محطة فى المملكة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين، يعد خطوة مهمة نحو التوسع فى استخدامات النفط والغاز، كمصادر لاستخراج الهيدروجين واستخدامه وقوداً فى وسائل النقل والمواصلات المستدامة ذات الأثر البيئى النظيف وغير المؤثر فى مجال التغيير المناخي.

بدوره بين رئيس مجلس إدارة شركة أير برودكتس سيف قاسمي، أن عالمنا يحتاج إلى منظومة مستدامة لمجابهة التحديات البيئية وتلبية الطلب المتنامى على الطاقة، موضحاً بأن تقنيات خلايا الوقود والهيدروجين مهيأة للمساعدة فى مجابهة تلك التحديات، موكداً أهمية التعاون مع شركة أرامكو السعودية لتأسيس وتطوير نظام مستدام للتزويد بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات للسيارات الكهربائية التى تعمل بتقنية خلايا الوقود فى المملكة.

يذكر أن المركبات التى تعمل بوقود الهيدروجين تمتاز بأن كل 5 كيلوغرامات من وقود الهيدروجين يجعل السيارة قادرة على قطع مساقة 500 كيلو متر دون انبعاثات باستثناء الماء، إضافة إلى إمكانية تزويد السيارة بالوقود فى خلال خمس دقائق بخلاف المركبات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات التى تحتاج إلى ساعة للتزود بالوقود، كما يمكن للهيدروجين أن يسهم فى بشكل كبير فى توفير مستقبل لطاقة نظيفة وآمنة وغير مكلفة.


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السعودية

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وقود الهيدروجين

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