السعودية تطبق حد الحرابة على رجل اغتصب طفلة فى القصيم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل حداً بأحد الجناة بمدينة بريدة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، وقالت في بيان لها : أقدم عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ على خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة.

وحسب وكالة واس "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه ولكونه يعد فعلاً محرماً وضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه" ، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عبدالرحمن بن عبدالله بن هادي العنزي ـ سعودي الجنسية ـ اليوم بمدينة بريدة بمنطقة القصيم .