السجن 7 سنوات لشقيقين وآخر لقتلهم شخص بسبب الخلاف على عامود كهرباء بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "محمد.ع"24 سنة عامل وشقيقه حربى 29 سنة عامل و"ضياء أ.خ" 39 سنة بالسجن 7 سنوات لكل منهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه" رشدان.م.أ" بأن أطلقوا عليه النار بسبب خلاف على تركيب عامود كهرباء بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عماد نجدى، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب، وروميل شحاته، بأمانة سر خالد سلامة .

تعود أحداث الواقعة، الى عام 2014 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بطلق نارى فى الجسد، وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه، بسبب الخلاف على تركيب عامود كهرباء قام على أثرها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليه، فسقط قتيلا فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت احالتهم الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.