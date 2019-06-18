السجن 4 سنوات لمراهق وصف الأمير هارى بالخائن لعرقه

رويترز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية ‭)‬بى.بى.سى) إن مراهقا مؤيدا للنازية الجديدة حُكم عليه بالسجن 4 سنوات اليوم الثلاثاء ولذلك لوصفه الأمير هارى بأنه خائن لعرقه بعد أشهر من زواجه بالممثلة الأمريكية ميجان ميركل وقوله إنه يجب إطلاق النار عليه.

ونشر ميخال شيفجوك (19 عاما) دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت شملت صورة للأمير هارى دوق سوسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليق كتب فيه "أراك لاحقا يا خائن العرق".

ونشرت الصورة بعد أشهر من زواجه بميجان وهى ابنة سيدة أمريكية من أصل أفريقى ووالدها أبيض.

واعترف شيفجوك وشريكه أوسكار دون-كوتشوروفسكى (18 عاما)، وكلاهما يحملان الجنسية البولندية، بتهمة تشجيع الإرهاب. واعترف شيفجوك أيضا بخمس تهم بحيازة مواد يمكن استخدامها فى التخطيط لعمل إرهابى.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب فى شمال شرق إنجلترا مارتن سنودن "المتهمان يعتبران نفسيهما متفوقين على غالبية المجتمع ويشعران أن من واجبهما التعبير عن معتقداتهما وبالتالى تعليم الآخرين".

وأضاف "لا يعكس العدد الكبير من المواد التى نشروها على وسائل التواصل الاجتماعى معتقداتهما المتطرفة فحسب، بل استهدف أيضا تشجيع الآخرين على القيام بأفعال خسيسة ".

وحكم على شيفجوك بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر بينما حُكم على دون كوتشوروفسكى بالسجن لمدة 18 شهرا.

وشملت منشورات أخرى للمتهمين دعما للسفاح النرويجى المنتمى لليمين المتطرف أنردس بريفيك.