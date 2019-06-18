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الزراعة تعلن فتح 9 أسواق جديدة لتصدير الأسماك و3 للخيول

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:11 م
الزراعة تعلن فتح 9 أسواق جديدة لتصدير الأسماك و3 للخيول اسماك - ارشيفية
كتب عز النوبى

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قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة إنه فى مجال الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص تم فتح عدة أسواق خارجية  جديدة لتصدير الأسماك المصرية مثل:  (انجلترا – فرنسا – اسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – امريكا – كندا – كوريا).
 
وأضاف  تقرير الخدمات البيطرية، الذى تم أعداده حول إنجازات الهيئة خلال عام تم فتح بلدان جديدة لتصدير الخيول مثل: (الكويت – الأردن – العراق) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى ، تم تصدير خيول بعدد (35) جواد للاتحاد الأوروبى، و (15) جواد للدول العربية.
 
بلغت قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيواني كالتالي: مبلغ 3.422 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 ، مبلغ 3.037 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019، تم رفض أكثر من شحنة لحوم مستوردة بالموانئ المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

الخدمات البيطرية

تصدير الخيول

تصدير الأسماك

شحنات لحوم

الاتحاد الاوربى

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