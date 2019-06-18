الزراعة تعلن فتح 9 أسواق جديدة لتصدير الأسماك و3 للخيول

كتب عز النوبى

قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة إنه فى مجال الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص تم فتح عدة أسواق خارجية جديدة لتصدير الأسماك المصرية مثل: (انجلترا – فرنسا – اسبانيا – بلجيكا – هولندا – البرتغال – امريكا – كندا – كوريا).

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، الذى تم أعداده حول إنجازات الهيئة خلال عام تم فتح بلدان جديدة لتصدير الخيول مثل: (الكويت – الأردن – العراق) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى ، تم تصدير خيول بعدد (35) جواد للاتحاد الأوروبى، و (15) جواد للدول العربية.

بلغت قيمة الصادرات المصرية من حيوانات ومنتجات ذات أصل حيواني كالتالي: مبلغ 3.422 مليار جنيه خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 31/12/2018 ، مبلغ 3.037 مليار جنيه خلال الفترة من 1/1/2019 حتى 31/5/2019، تم رفض أكثر من شحنة لحوم مستوردة بالموانئ المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.