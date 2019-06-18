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الرى: زيادة مياه الصرف الواردة إلى محطة صرف فارسكور .. اعرف السبب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:22 م
الرى: زيادة مياه الصرف الواردة إلى محطة صرف فارسكور .. اعرف السبب بحيرة المنزلة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه نظرا لزيادة مياه الصرف الواردة إلى محطة صرف فارسكور، والتى تقوم برفع المياه من مصرف فارسكور إلى بحيرة المنزلة ومحطة العطوى التى تقوم برفع المياه من مصرف العطوى إلى ترعة السلام، وذلك لخدمة زمام 32 ألف فدان بمحافظة دمياط واغلب تلك المياه وارد من المزارع السمكية المخالفة والتى تستنزف المياه من ترعة السلام مما أدى إلى ورود كميات مياه كبيرة إلى المحطتين فى فترة زمنية صغيرة، بالاضافة إلى ورود كميات كبيرة من الأعشاب والمخلفات إلى المحطتين .

وأضاف عبد العاطى بأن المحطتين تعملان بكامل طاقتهما لاستيعاب الكميات الواردة، والتى تزيد عن اجمالى تصرف المحطتين، مما تسبب فى ارتفاع مناسيب المص للمحطتين مما يسبب شكوى المزارعين ويعرض الأراضى الزراعية للغرق.

وعلى الفور قامت المصلحة بتحريك (3) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف الوحده  2م3/ث للمساعده فى خفض المناسيب وكذلك تحسبا لأى طوارئ ولحماية الاراضى الزراعية بالمنطقة من الغرق.

وطالب عبد العاطى بتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة والسادة المحافظين لإزالة آى تعديات تضر بالآخرين وتكلف الوزارة زيادة فى تشغيل الوحدات مما يسبب أعباء مالية .


 


محطه صرف فارسكور

مصرف فارسكور

بحيرة المنزلة محطة العطوى

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