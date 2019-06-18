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الرى: حملات ليلية للسيطرة على التعديات النيلية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:43 م
الرى: حملات ليلية للسيطرة على التعديات النيلية.. اعرف التفاصيل نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الموارد المائية والرى، على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى كافة الأنشطة المخالفة والتراخيص المبنية على نهر النيل، وكذلك تكثيف حملات الإزالات ورفع معدلات الإنجاز وأى مخالفة فى مهدها.

وشددت الوزارة على زيادة واستمرار الحملات الليلية التى كان لها الأثر الكبير فى السيطرة على التعديات، والتأكيد على مراجعة كافة الأنشطة وتحصيل مستحقات الدولة أول بأول ورفع نسب الإيجار والتنسيق بين أجهزة القطاع والإدارة المركزية للشئون القانونية وأيضاً الإدارة المركزية للأمن وكافة أجهزة وزارة الداخلية وخاصة شرطة المسطحات المائية وتوعية كافة المهندسين والعاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء على التعديات.

يذكر أنه فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومراجعة موقف تحصيل مستحقات الدولة وتنشيط ودفع حملات الإزالة وموقف التراخيص لكافة الأنشطة على مجرى نهر النيل استقبلت وزارة الرى اليوم مجموعة من المهندسين والعاملين والسائقين بإدارة نيل القاهرة الكبرى .

 

 


وزارة الموارد المائية والرى

النيل

التعديات النيلية

نهر النيل

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