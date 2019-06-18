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الرقابة على الصادرات: 8.5 مليار دولار قيمة صادراتنا غير البترولية فى 4 أشهر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:35 م
الرقابة على الصادرات: 8.5 مليار دولار قيمة صادراتنا غير البترولية فى 4 أشهر الصادرات المصرية
كتب – إسلام سعيد

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كشف بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حصل اليوم السابع عليها، أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 8.529 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019.
 
وأضافت البيانات، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى سجلت 4.104 مليار دولار، منها 3.143 مليار دولار صادرات صناعية، و961 مليون دولار صادرات غذائية.
 
وأشارت بيانات الرقابة على الصادرات إلى أن إجمالى صادرات مصر غير البترولية خلال مارس 2019 سجلت 2.244 مليار دولار، فيما بلغت صادرات مصر خلال شهر أبريل 2.181 مليار دولار.
 
وأوضح البيانات،  أن قطاعات رئيسية تصدرت اجمالى الصادرات ومنها الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية والهندسية.
 
وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية، فإن كلا من مجموعة دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم مجموعة دول أفريقيا تصدرت قائمة مستوردى السلع والمنتجات المصرية.
 
 
 

صادرات مصر

اجمالى صادرات مصر

الصادرات غير البترولية

صادرات مصر يناير إلى ابريل 2019

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