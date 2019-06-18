الرئيس السيسى يصل مقر البرلمان البيلاروسى فى إطار زيارته لـ"مينسك"

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل قليل، بحسب ما أفادت به قناة "اكسترا نيوز"، إلى مقر البرلمان البيلاروسى، فى إطار زيارتة الرسمية الى بيلا روسيا .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو ، فى العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم، مؤكدا إنه اتفق مع رئيس بيلاروسيا على تعزيز البعد الثقافى والعلاقات البرلمانية، خاصة فى ظل زيارة الدكتور على عبد العال ومجموعة من النواب إلى بيلاروسيا، وتشكيل مجموعة صداقة برلمانية بين مصر وبيلاوسيا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المشترك مع ألكسندر لوكاشينكو ، رئيس بيلاوسيا عقب جلسات المباحثات، أن هناك رغبة قوية فى دعم العلاقات بين البلدين وأهمية الحوار والتنسيق بينهما فى كل المجالات، مؤكدا على خالص تقديره لما وجده من الرئيس البيلاوسى والشعب خلال زيارته.