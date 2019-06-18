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الرئيس البيلاروسى: هناك إمكانات واعدة للانطلاق إلى آفاق جديدة من علاقات التعاون مع مصر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:49 ص
الرئيس البيلاروسى: هناك إمكانات واعدة للانطلاق إلى آفاق جديدة من علاقات التعاون مع مصر زيارة الرئيس السيسى لبيلاروسيا
مينسك (أ ش أ)

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أكد الرئيس البيلاروسى إلكسندر لوكاشينكو أن التعاون الاقتصادى مع مصر حظى بدفعة قوية مؤخرا، وقال فى كلمته الترحيبية بالرئيس عبد الفتاح السيسى قبيل بدء مباحثات القمة بينهما بالقصر الجمهورى، إن هذا التعاون يمتلك إمكانات كثيرة وواعدة لتحقيق مزيد من التقدم في مجمل العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف لوكاشينكو أنه تم خلال زيارته لمصر عام 2017 تحديد معالم التحرك نحو المستقبل، كما تم بالفعل تحقيق العديد من أوجه التعاون المشترك، حيث تضاعف حجم التبادل التجارى بما يمثل انطلاقة جديدة للمضي قدما نحو آفاق مستقبلية واسعة.


يذكر أن الرئيس البيلاروسى من مواليد عام 1954، وهو الرئيس الأول والوحيد لبيلاروسيا خلال فترة ما بعد العهد السوفيتي منذ عام 1994، ويشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية لجمهورية بيلاروسيا، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا، ورئيس مجلس الأمن البيلاروسي.
وبدأ لوكاشينكو مسيرته السياسية بانضمامه إلى الحزب الشيوعي السوفيتي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، إلى أن انتخب عضوا بالمجلس الأعلى لبيلاروسيا في عام 1990

.
وانتخب لوكاشينكو كأول رئيس لبيلاروسيا المستقلة في عام 1994، بعد استحداث هذا المنصب خلفا لرئيس المجلس الأعلى ستانيسلاف شوشكيفيتش، وذلك بحصوله على 80.1% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية.


وبعد إعادة انتخابه في عام 2001، فاز لوكاشينكو بنسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات 2006 و2010 و2015.

 


الرئيس السيسى

بيلاروسيا

زياره السيسى لبيلاروسيا

الرئيس البيلاروسى

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