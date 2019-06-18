الدولار يتجه صوب أدنى مستوى فى 3 أشهر قبل اجتماع المركزى

رويترز

تراجع الدولار أمام منافسيه اليوم الثلاثاء، ليتجه من جديد صوب أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر الذى بلغه فى الفترة الأخيرة قبل بدء اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى)، مع تنامى التوقعات بأن يشير البنك إلى أول خفض لأسعار الفائدة فى عشر سنوات.

وتشير أداة سي.إم.إى لرصد توقعات نتائج اجتماعات المركزى الأمريكى إلى احتمال نسبته 20% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما تصل احتمالات خفض الفائدة فى الاجتماع التالى المقرر فى يوليو إلى 70%.

ولكن مع أخذ الأسواق فى حسبانها بالفعل الكثير من التيسير النقدى وانخفاض الدولار 1% على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، يقول بعض المحللين فى السوق إن العملة الأمريكية قد ترتفع إذا أشار مجلس الاحتياطى لموقف أكثر حيادية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، 0.1 % إلى 97.437، ليقترب من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر البالغ 96.46 الذى سجله فى وقت سابق هذا الشهر.

وتعثر اليورو عند الحد الأدنى لنطاق تداوله فى الآونة الأخيرة أمام الدولار، قابعا فوق مستوى 1.12 دولار، وسط ترقب الأسواق لكلمة رئيس البنك المركزى الأمريكى ماريو دراجى التى قد يسلط فيها بعض الضوء على الكيفية التى سيواجه بها صناع السياسات التباطؤ الاقتصادى المقبل.

وقبع الجنيه الاسترلينى قرب مستوى 1.2550 دولار مع ترقب المتعاملين للأنباء المتعلقة بالمنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم.