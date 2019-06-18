الدبور الآسيوى يهدد البريطانيين.. وخبراء لـ"ديلى ميل": يقتل ضحاياه فى دقائق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" إن بريطانيا تواجه غزو أسراب من الدبابير الآسيوية القاتلة التي يمكن أن تقتل بلدغة واحدة فقط، وتتزايد المخاوف من أن الحشرات القاتلة قد تكون فى طريقها إلى المملكة المتحدة بعد رصد أعداد كبيرة فى جيرسى فى جزر القنال.

وأوضح الخبراء ، إن الطقس الرطب الذى شهدته البلاد مؤخرًا يساعد فى زيادة الأعداد لأن الظروف توفر أرضًا خصبة لتكاثر الأنواع ، وإذا كانت ضحية اللدغة تعاني من حساسية من السم ، فقد تتعرض لصدمة وتموت خلال دقائق ، وتقلت الصحيفة عن أليستير كريستى ، الخبيرة فى علم الحشرات، قولها إن 13 "عشًا نشطًا" قد تم تدميرها بالفعل ، مقارنة بـ 12 عشًا فقط في العام الماضي كله ، وتشير أحدث الأرقام من جزر القنال إلى أن الدبابير الآسيوية تشكل الآن تهديدًا رئيسيًا متزايدًا للمملكة المتحدة.