الخدمات البيطرية تعلن السيطرة على مرض الجلدى العقدى للماشية نتيجة حملات التحصين

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، السيطرة على مرض الجلد العقدى للماشية وعدم ظهور حالات إصابة هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى، نتيجة التحصين ضد هذا المرض فى فبراير 2019.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى تم إعداده حول إنجازات الهيئىة خلال عام، أنه تم عمل (2) حملة قومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وتم تحصين (7,340,354) رأس، بالإضافة إلى حملة قومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الاغنام، وتم تحصين (2,381,153) رأس، وحملة قومية للتحصين ضد مرض جدرى الأغنام لتحصين الأغنام والماعز وتم تحصين (545,830) رأس.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية، أن عدد الحيوانات التى تم تحصينها داخل وخارج إطار الحملات القومية كالتالي ، الحمى القلاعية الأعداد المحصنة 8,298,110 ، حمى الوادى المتصدع الأعداد المحصنة 7,702,473 ، النيموباك الأعداد المحصنة 881,230، جدرى الأغنام الأعداد المحصنة 1,466,10، جدرى الماشية الأعداد المحصنة 2,678,881 ، طاعون المجترات الاعداد المحصنة 150,771.