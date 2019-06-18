الحكومة تبحث تطبيق نظام الحافلات السريعة لتحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة

كتب رضا حبيشى

ناقش مسئولون حكوميون مع نيوكلاس جوهانسون وزير الدولة السويدى للتجارة الخارجية وممثلى بعض الشركات السويدية العاملة في مجال النقل امكانية التعاون المشترك فى تطبيق أحد أنظمة النقل العام المطبقة، فى 60 مدينة بأمريكا الجنوبية وهو نظام BRT

(BUS Rapid TRANSITE) الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة حيث استعرض ممثلي شركة فولفو العالمية مميزات هذه النوعية من وسائل النقل والمواصلات ومساهمتها في تحقيق السيولة المرورية في المدن التي تم تطبيقها



وأكد المسئولون دعم تحديث أسطول الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، لإحداث نقلة كبيرة بها تعود إيجابًيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



واتفق الجانبان على ضرورة دراسة تجارب المدن التي تم تطبيق هذا النظام بها وزيارة المصنع المنتج ثم عمل دراسة خاصة بامكانية تطبيق هذا النظام في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة شاملة المسارات والمحطات وأماكن شحن البطاريات - فى المحطات النهائية أو فى محطات المسار وسعة كل حافة وتأثير تطبيق هذا النظام على تحقيق السيولة المرورية.



جدير بالذكر أن الحافلة سريعة التردد ( الحافلة السريعة ) هى نظام نقل عام مرن ومُتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة، حيث يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مُخصّصة وتُقدم مستوى عال من الخدمات ، إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، وكان أول استخدام لنظام الحافلة سريعة التردد بالعالم فى مدينة كوريتيبا – البرازيل عام 1974 ويستخدم فى 60 مدينة بأمريكا الجنوبية.