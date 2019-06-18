سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة تبحث تطبيق نظام الحافلات السريعة لتحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:28 م
الحكومة تبحث تطبيق نظام الحافلات السريعة لتحقيق السيولة المرورية داخل القاهرة اتوبيسات نقل جماعى - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش مسئولون حكوميون مع نيوكلاس جوهانسون وزير الدولة السويدى للتجارة الخارجية وممثلى بعض الشركات السويدية العاملة في مجال النقل امكانية التعاون المشترك فى تطبيق أحد أنظمة النقل العام المطبقة، فى 60 مدينة بأمريكا الجنوبية وهو نظام BRT
(BUS Rapid TRANSITE)  الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة حيث  استعرض ممثلي شركة فولفو العالمية  مميزات هذه النوعية من وسائل النقل والمواصلات  ومساهمتها في تحقيق السيولة المرورية في المدن التي تم تطبيقها

وأكد المسئولون دعم تحديث أسطول الأتوبيسات الخاصة بشركات النقل الجماعى وإجراء الدراسات الفنية والمالية لتطوير أسطولها بأحدث أنواع الأتوبيسات الصديقة للبيئة، لإحداث نقلة كبيرة بها تعود إيجابًيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

 واتفق الجانبان على ضرورة دراسة تجارب المدن التي تم  تطبيق هذا النظام بها وزيارة المصنع المنتج ثم عمل دراسة خاصة بامكانية تطبيق هذا النظام في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة شاملة المسارات والمحطات وأماكن شحن البطاريات - فى المحطات النهائية  أو فى محطات المسار وسعة كل حافة وتأثير تطبيق هذا النظام على تحقيق السيولة المرورية.

جدير بالذكر أن الحافلة سريعة التردد ( الحافلة السريعة ) هى نظام نقل عام مرن ومُتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة، حيث يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مُخصّصة وتُقدم مستوى عال من الخدمات ، إذ تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، وكان أول استخدام لنظام الحافلة سريعة التردد بالعالم فى مدينة كوريتيبا – البرازيل عام 1974 ويستخدم فى 60 مدينة بأمريكا الجنوبية.


النقل العام

الاتوبيسات السريعة

المرور

السويد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لجنة النقل بالبرلمان تنظم زيارة لمنطقة قناة السويس لمتابعة سير العمل قريبا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:45 ص

"النقل العام" تعلن تجهيز 600 أتوبيس لخدمة استادات بطولة الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:30 ص

البرلمان يضع روشتة لزيادة إيرادات هيئات قطاع النقل.. توصيات للسكة الحديد بتطوير "نقل البضائع" لتوفير تمويل لمشروعاتها.. ودعم هيئة الأنفاق لتنفيذ القطار المكهرب.. ومشاركة القطاع الخاص فى رفع كفاءة النقل النهرى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:00 ص

هيئة النقل العام تبدأ بيع اشتراكات خطوط بطولة أفريقيا بـ5 منافذ

الأحد، 16 يونيو 2019 12:25 م

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

الأحد، 16 يونيو 2019 10:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة