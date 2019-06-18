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الحبس سنة مع الشغل لـ 3 عاطلين هتكوا عرض طفلة بالشرقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:20 م
الحبس سنة مع الشغل لـ 3 عاطلين هتكوا عرض طفلة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 عاطلين بالحبس سنة مع الشغل، لهتكهم عرض طفلة بدائرة مركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 22790 لسنة 2014 جنايات مركز منيا القمح، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "محمد ف ن ع" 19 سنة، عاطل، و"محمد ص ع ال" 19 سنة، عاطل، و"محمد ج إ ال" 19 سنة، عاطل، مقيمين بمنيا القمح، لقيامهم بهتك عرض الطفلة "إ ال ص إ" 16 سنة.

وتوصلت التحريات إلى ارتكاب المتهمين جريمتهم باقتياد المجنى عليها إلى داخل إحدى المزارع، وذلك حال عملها فيها، حيث هتكوا عرضها وصوروها عارية، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


محكمة جنايات الزقازيق

هتك عرض طفلة

مركز مينا القمح

حبس 3 عاطلين

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