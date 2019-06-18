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الجيش السورى يحبط هجوما يستهدف النقاط العسكرية بريف "حماة " الشمالى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:34 م
الجيش السورى يحبط هجوما يستهدف النقاط العسكرية بريف "حماة " الشمالى الجيش السورى
أ ش أ

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 تصدت وحدات من الجيش السوري اليوم الثلاثاء لمحاولات هجوم مجموعات كبيرة من إرهابيي "فتح الشام "- جبهة النصرة سابقا - على النقاط العسكرية بريف "حماة " الشمالي.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية ، أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم "فتح الشام " شنت هجوماً واسعاً على النقاط العسكرية المتمركزة في محور "تل ملح " بالريف الشمالي، حيث تمكنت من إحباط الهجوم، وقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم ، وتدمير عربة مصفحة وعتاد وآليات بعضها مزود برشاشات.
 
وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم مجموعات أخرى من إرهابيي ما يسمى "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" و"كتائب العزة" على النقاط العسكرية عبر "وادي عثمان " ، ودمرت عربة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها وقتلت عددا منهم.
 
ولفتت إلى أن التنظيمات الإرهابية استهدفت قرى وبلدات : "كرناز " و"الحماميات " و"الشيخ حديد " و"كفرهود " و"الجديدة " و"الجلمة" بريف حماة، بالقذائف الصاروخية، مما أسفر عن إلحاق دمار بالمنازل ، فيما ردت وحدات من الجيش السوري على مصادر إطلاق القذائف، ودمرت مقارا ومنصات إطلاق الصواريخ للمجموعات الإرهابية ، مركزة ضرباتها على بلدتي : اللطامنة وكفر زيتا ، حيث تتجمع أعداد كبيرة من إرهابيي : "فتح الشام " و" كتائب العزة".
 

سوريا

التنظيمات الإرهابية

الشيخ حديد

فتح الشام

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