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الجنايات تقضى ببراءة متهم بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 م
الجنايات تقضى ببراءة متهم بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومى" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب ــ إيهاب المهندس

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قضت  محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،  اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، ببراءة متهم فى اتهامهم بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

جدير بالذكر، أن المحكمة قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والبراءة على متهمين آخرين فى القضية من أبرزهم رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك والذى حصل على حكم بالسجن المؤبد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.


محاكمة حسن مالك بالاضرار بالاقتصاد القومى

الاضرار بالاقتصاد القومي

المستشار محمد شيرين

الاخوان

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