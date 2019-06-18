الجمعية المصرية للإحصاء": نحتاج أفكارا جديدة لحل مشكلة الزيادة السكانية

كتب مدحت وهبة

قال هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، إن المشكلة السكانية تحتاج إلى أفكار جديدة ذات فائدة لحل المشكلة حتى لا تتفاقم لأزمة، لافتا إلى أن عدد السكان فى مصر وصل إلى 100 مليون نسمة، مناشدا متخذى القرار لمواجهة المشكلة بتوفير إمكانيات لحل المشكلة من خلال إطلاق مبادرة من كل وزارة وتنسيق العمل بينهم.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر السنوى الـ 20 للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" ويستمر على مدار يومى 18 و19 يونيو الجارى لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.