سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية : اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب الأسبوع المقبل بشأن فلسطين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:18 م
الجامعة العربية : اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب الأسبوع المقبل بشأن فلسطين السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب، في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية .

وقال السفير حسام زكي ، الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الاسبوع المقبل، بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين ، فيما أكد مصدر مسئول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم، الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وأضاف" زكي" أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"  حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وقال"زكي" إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية ، معربا عن أمله في أن  يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية .

وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال "زكي"  :" لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع الطارئ  لوزراء المال العرب هو خير رد عربي على ورشة البحرين الاقتصادية ؟، قال "زكي" : لا رابط بين اجتماع وزراء المالية العرب وتلك الورشة الاقتصادية في البحرين"، مؤكدا وأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية إبريل الماضي.

وحول رؤية الجامعة العربية للورشة الأمريكية في البحرين ورفض الجانب الفلسطيني لهذه الورشة ، قال "زكي" :"إن الموقف  الفلسطيني منطقي في إطار كل الأحداث التي وصلت إلى هذه النقطة" ، مؤكدا أن الطرح الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية هو طرح غير واضح وهذا الطرح يدور حوله في الاعلام حديث كثير لكن عمليا لا يوجد شئ ملموس إلا مجموعة القرارات التي اتخذتها الادارة الأمريكية ضد المصالح الفلسطينية وتسبب في إلحاق الأذى بهذه الحقوق.

وتابع "زكي" قائلا:" ومع هذا - من حيث المبدأ - نؤيد كل تحرك يدعم الحقوق الفلسطينية ونأمل أي حدث ينعقد تكون محصلته النهائية هو دعم الحقوق الفلسطينية" .

وردا على سؤال هل تؤيد الجامعة العربية عقد هذه الورشة في البحرين ؟ قال “زكي" إن الجامعة العربية ليست مدعوة لهذه الورشة ، وبالتالي نحن " نتابع من الأطراف الأخرى هل ستعقد الورشة ؟ ومن سيحضرها ؟ لكن الموقف النهائي هو ما الذي يمكن ان تحققه أي حدث في سبيل دعم الحق الفلسطيني وليس الانتقاص أو التأثير السلبي عليه ".

وأكد حسام زكى ، أن الجامعة العربية في تأييدها للحقوق الفلسطينية، تستند إلى قراراتها وقرارات الشرعية الدولية وهى تؤكد دائما أن أي جهد يبذل لدعم القضية الفلسطينية يجب أن ينطلق من رؤية واضحة لدعم الفلسطينيين ، وأن تكون هناك موافقة فلسطينية على هذا المسار .

 


الجامعة العربية

حسام زكى

فلسطين

شبكة امان مالية

وزراء المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مفتى عام القدس: ما يحدث فى فلسطين تطهير عرقى وعنصرى بغيض

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:05 م

وزارة التجارة الأردنية: انضمام فلسطين ولبنان لاتفاقية أغادير واجتماع مرتقب للإعلان الرسمى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:40 ص

فرقة البيت العشوائى الأردنية تغنى فى مهرجان فلسطين الدولى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:00 ص

فلسطين تطالب الجنائية بتحمل مسئولياتها تجاه تهويد البلدة القديمة بالخليل

السبت، 15 يونيو 2019 07:50 م

فلسطين تؤكد تطلعها لتطوير العلاقات مع قطاع السياحة الروسى

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:02 م

فلسطين: تصعيد الهجمة الاستعمارية الإسرائيلية يكذب مزاعم أمريكا بشأن السلام

الخميس، 13 يونيو 2019 11:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة