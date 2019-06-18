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التنمية المحلية: نعد قانون جديد يمنح مزيد من الصلاحيات للمحافظات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:15 م
التنمية المحلية: نعد قانون جديد يمنح مزيد من الصلاحيات للمحافظات وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، دعم مصر لتطبيق اللامركزية، وأنها بصدد إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يركز على منح مزيد من الصلاحيات للمحافظات لتحقيق مزيد من التنمية.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزارة لوزراء التنمية المحلية واللامركزية فى كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، والتي ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، على هامش المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة".
 
وأكدت الوزارة على تدريب العاملين فى مجال المحليات والاستفادة من خبرات الدول المشابهة للنظام المحلى المصرى، لافتة إلى أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال العام الحالى تم تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات منها مؤتمر الشباب واختيار أسوان كعاصمة للشباب الأفريقى واستضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد فى مدينة شرم الشيخ واستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية الذى سينطلق يوم الجمعة المقبل .
 
 

اللامركزية

المدن الافريقيه

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

اللامركزيه

المحليات فى مصر

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