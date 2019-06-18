التنمية المحلية: نسعى لجعل مركز سقارة أحد مراكز التدريب والتميز

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية، الاهتمام بأكاديمية التنمية المحلية بسقارة فى محافظة الجيزة، لتكون أحد مراكز التدريب والتميز على الصعيد القاري، وذلك فى إطار وضع وزارة التنمية المحلية لمواردها وإمكانياتها تحت تصرف منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية فيما يخص قطاع التدريب لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المسئولين والقيادات المحلية.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

وأوضحت الوزارة أنه تم دعوة المسئولين عن أكاديمية السلطات المحلية الأفريقية (ألجا) ALGA التابعة للمنظمة لزيارة الأكاديمية المصرية في سقارة وقد تمت هذه الزيارة بالفعل أمس الاثنين، حيث تم عقد مباحثات مثمرة سيكون لها أثر كبير في تأسيس مقار ثابتة لأكاديمية السلطات المحلية الأفريقية (ألجا) ALGA في ربوع القارة المختلفة.

وتابعت الوزارة:"لعل اهتمام مصر بالشباب الأفريقي وتأهيله وتدريبه مَثًل أحد أهم أركان أجندة مصر لعام رئاستها وهو ما أكده الرئيس السيسى خلال منتدى شباب العالم الذى عقد في نوفمبر الماضي في مدينة السلام بشرم الشيخ بمشاركة أفريقية شبابية واسعة، والذي أعلن فيه منح شباب القارة الفرصة للدراسة بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقى الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بمدينة القاهرة. بالإضافة إلى اختيار مدينة أسوان لتكون عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019 التي استضافت بالفعل ملتقى الشباب العربي الأفريقي في شهر مارس الماضى.