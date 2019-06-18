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التنمية المحلية: مدينة الأثاث بدمياط كيان اقتصادي متكامل يجب تنفيذ نماذج مماثلة فى مدن أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:26 م
التنمية المحلية: مدينة الأثاث بدمياط كيان اقتصادي متكامل يجب تنفيذ نماذج مماثلة فى مدن أفريقيا الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية، والاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى مدن القارة ودورها الهام فى تحقيق طفرة استثمارية ضخمة.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزارة ، مع وزراء التنمية المحلية واللامركزية فى كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو،  والتى ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، على هامش فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة".
 
وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط، تمثل كيان اقتصادى متكامل يساعد فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الأفريقية.
 
 

 


المدن الافريقيه

منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية

اللامركزيه

المحليات فى مصر

وزارة التنمية المحلية

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