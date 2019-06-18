التنمية المحلية: مدينة الأثاث بدمياط كيان اقتصادي متكامل يجب تنفيذ نماذج مماثلة فى مدن أفريقيا

أكدت وزارة التنمية المحلية، ضرورة دعم الاستثمار والتكامل بين جميع المدن الأفريقية، والاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى مدن القارة ودورها الهام فى تحقيق طفرة استثمارية ضخمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزارة ، مع وزراء التنمية المحلية واللامركزية فى كل من دولة كينيا وتوجو ومملكة ليسوتو، والتى ترأس حالياً مجموعة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، على هامش فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة".

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط، تمثل كيان اقتصادى متكامل يساعد فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر مع ضرورة تنفيذ نماذج مماثلة في مدن القارة الأفريقية.