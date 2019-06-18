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لإنجاح هذا الحدث الهام

التنمية المحلية : الأمم الأفريقية نموذج للتضافر والتعاون بين قطاعات الحكومة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:24 م
التنمية المحلية : الأمم الأفريقية نموذج للتضافر والتعاون بين قطاعات الحكومة استاد القاهرة
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تعتبر نموذجا هاما للتضافر والتعاون بين قطاعات الحكومة ووضع كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الهام، الذي يلقي اهتمام المواطن الإفريقي في كافة ربوع القارة السمراء.
 
وأكدت الوزارة على هامش افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمؤتمر "المدن الأفريقية - قاطرة التنمية المستدامة 2019"، أن مصر تولى اهتماما بالانفتاح على القارة وهو ما ظهر بوضوح فى تعدد زيارات الرئيس لدول القارة واستضافة الرؤساء والمسئولين الأفارقة على أرض مصر، بالإضافة إلى استضافة المنتديات الأفريقية واخرها منتدى مكافحة الفساد فى شرم الشيخ.
 
وأكدت الوزارة، أنه منذ المشاركة فى القمة الثامنة فى نوفمبر الماضي في مدينة مراكش المغربية، تم تعزيز دور مصر في منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية من خلال انتخاب محافظة القاهرة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظتي القاهرة والقليوبية لعضوية المجلس الأفريقي العام.
 
وأضافت الوزارة أنه منذ ذلك التاريخ تم العمل من أجل ترتيب استضافة هذا الحدث الأفريقي الهام الذي يتواكب مع عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، ويتواكب أيضاً مع وجود هذه الكوكبة من الفرق الرياضية الأفريقية وبما يحقق أحد ركائز أجندة مصر الأفريقية من حيث تعزيز العلاقات بين شعوبنا ومدننا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
 

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