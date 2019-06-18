سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التمثيل التجارى فى بروكسل: الاستثمارات البلجيكية بمصر ترتفع لـ900 مليون يورو

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:39 م
التمثيل التجارى فى بروكسل: الاستثمارات البلجيكية بمصر ترتفع لـ900 مليون يورو صادرات _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، بتنظيم منتدى الأعمال المصري البلجيكي بمناسبة الزيارة السنوية التي تقوم بها جمعية رجال الأعمال المصرية - البلجيكية برئاسة رفيق عطية.

وشارك في المنتدى أكثر من عشرين شركة مصرية، وعدد من الشركات البلجيكية، إلى جانب وفد من الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وافتتح السفير خالد البقلى سفير مصر لدى بلجيكا والإتحاد الأوروبي فعاليات المنتدى، وألقى كلمة تناول فيها تطور العلاقات المصرية البلجيكية، مشيرا إلى مشاركة كبرى الشركات البلجيكية في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الجديد وغيرها من المشروعات التنموية الهامة، خاصة في ظل مناخ الاستثمار الحالي وجهود الحكومة المصرية لتهيئة البيئة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات.

كما أشار الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله خلال كلمته إلى تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا والذى بلغ نحو 1.5 مليار يورو خلال عام 2018، مؤكدا ارتفاع حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر لتصل إلى 900 مليون يورو عام 2018 مقارنة بنحو 700 مليون يورو عام 2017 من خلال استثمارات 222 شركة بلجيكية في عدد من المجالات، ووجه الواثق بالله دعوة للشركات البلجيكية للاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والدخول في مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية المناظرة ليس فقط في السوق المصرية ولكن أيضا من خلال إقامة مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصرللاتحاد الإفريقي. منوها إلى تمتع مصر بافضليات تجارية مع معظم شركئها التجاريين.

هذا وشارك في هذه الندوة رئيس الهيئة البلجيكية للتجارة الخارجية والاستثمار وعدد من ممثلي الهيئات البلجيكية الأخرى، وتشمل زيارة الوفد المصري فعاليات أخرى ينظمها مكتب التمثيل التجاري في بروكسل في المدن البلجيكية في كل من أنتويرب وجنت وهي مدن بلجيكية هامة على الصعيد الاقتصادى.


التمثيل التجاري

الاستثمار

الصادرات

بروكسل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التمثيل التجارى: ارتفاع غير مسبوق فى صادرات مصر لتسجل 1.7 مليار دولار

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:16 م

صادرات الخام السعودية ترتفع ل 7.1 مليون برميل يوميا فى إبريل

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:07 م

"من شهر لشهر.. الخير بيزيد".. الصادرات المصرية ترتفع 3 أشهر متتالية.. سجلت 7.3 مليار دولار.. 5% متوسط الزيادة شهريا.. منتجات البترول "كلمة السر" فى الارتفاع.. ومضاعفتها لـ55 مليار دولار سنويا هدف الدولة فى 2022

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:00 م

التمثيل التجارى: زيادة صادرات مصر للأردن 150.2% خلال الفترة يناير- مارس 2019

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:05 م

بعد عام من صدوره وقبل بدء الشركات فى تنفيذه.. وزارة الصناعة تلغى قرار تحديد نسبة التصنيع المحلى فى السيارات عند 46%.. العودة للعمل بقرار تقييم نسبة مساهمة خطوط التجميع الصادر فى 1994..

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة