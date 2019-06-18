التمثيل التجارى فى بروكسل: الاستثمارات البلجيكية بمصر ترتفع لـ900 مليون يورو

كتب إسلام سعيد

قام مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري يحي الواثق بالله، بتنظيم منتدى الأعمال المصري البلجيكي بمناسبة الزيارة السنوية التي تقوم بها جمعية رجال الأعمال المصرية - البلجيكية برئاسة رفيق عطية.

وشارك في المنتدى أكثر من عشرين شركة مصرية، وعدد من الشركات البلجيكية، إلى جانب وفد من الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وافتتح السفير خالد البقلى سفير مصر لدى بلجيكا والإتحاد الأوروبي فعاليات المنتدى، وألقى كلمة تناول فيها تطور العلاقات المصرية البلجيكية، مشيرا إلى مشاركة كبرى الشركات البلجيكية في المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع المتحف المصري الجديد وغيرها من المشروعات التنموية الهامة، خاصة في ظل مناخ الاستثمار الحالي وجهود الحكومة المصرية لتهيئة البيئة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات.

كما أشار الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله خلال كلمته إلى تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا والذى بلغ نحو 1.5 مليار يورو خلال عام 2018، مؤكدا ارتفاع حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر لتصل إلى 900 مليون يورو عام 2018 مقارنة بنحو 700 مليون يورو عام 2017 من خلال استثمارات 222 شركة بلجيكية في عدد من المجالات، ووجه الواثق بالله دعوة للشركات البلجيكية للاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والدخول في مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية المناظرة ليس فقط في السوق المصرية ولكن أيضا من خلال إقامة مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية، خاصة في ضوء رئاسة مصرللاتحاد الإفريقي. منوها إلى تمتع مصر بافضليات تجارية مع معظم شركئها التجاريين.

هذا وشارك في هذه الندوة رئيس الهيئة البلجيكية للتجارة الخارجية والاستثمار وعدد من ممثلي الهيئات البلجيكية الأخرى، وتشمل زيارة الوفد المصري فعاليات أخرى ينظمها مكتب التمثيل التجاري في بروكسل في المدن البلجيكية في كل من أنتويرب وجنت وهي مدن بلجيكية هامة على الصعيد الاقتصادى.