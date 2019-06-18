التعبئة والإحصاء: المشروعات الاقتصادية لن تنفع مع استمرار النمو السكانى

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك علاقة وطيدة بين الجهاز والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من خلال تبادل الرؤى ومواجهة القضايا المختلفة، لافتا إلى أنه فى الوقت الحالى تمر مصر بأهم مرحلة من مراحل التطوير التى تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف.

وأضاف اللواء خيرت بركات، أن المشكلة السكانية إذا استمرت بهذا الوضع بزيادة ارتفاع معدل النمو السكانى فإن ذلك سيؤدى إلى تراجع الرؤية وتراجع الخصائص السكانية وانخفاض مستوى المعيشة ، إلى جانب الآثار السلبية، ولن تجد المشروعات الاقتصادية نفعا لوجود عدم توازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادى، لافتا إلى أن المادة 20 في دستور 2014 الخاصة بالسكان ناقشت عدم توازن بين النمو السكانى والنمو الاقتصادى، مؤكدا أن المهة صعبة والتحدى كبير لتحديد رؤية جديدة، لافتا إلى أن المشكلة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة بما فيها الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك خلال عقد المؤتمر السنوى العشرون للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تحت عنوان "السكان وتحديات التنمية المستدامة" ويستمر على مدار يومى 18 و19 يونيو الجارى لمناقشة معدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية بحضور وزارة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعيةوالجنائية ،والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور هشام مخلوف رئيس الجمعية المصرية للإحصاء، والدكتور حسام بدراوى رئيس مؤسسة بدراوى للتعليم والتنمية والدكتورة نادية حليم مقررة المؤتمر والعديد من الخبراء والمختصين فى هذا المجال على مدار جلسات المؤتمر.