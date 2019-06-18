التجارة الداخلية تكثف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع

كتب مدحت وهبة

يكثف قطاع التجارة الداخلية الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين فى المحلات التجارية الكبرى وكذلك محلات تجار التجزئة، كما يتم التنسيق مع الطب البيطرى من أجل أيضا التأكد من جودة اللحوم المطروحة فى الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة الوادى الجديد، لإنشاء منطقة لوجستية متخصصة للتمور، حيث خصصت المحافظة مساحة 100 فدان بالطريق الدائرى بمدينة الخارجة لإنشاء منطقة لوجيستية وبورصة لتسويق البلح والتمور، وستكون المنطقة اللوجيستية متخصصة فى صناعة التمور من تعبئة وتغليف وتخزين وتعتبر خطوه عامه فى التنمية.