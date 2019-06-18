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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:24 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 17441 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة.


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