البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 17441 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 604 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة.