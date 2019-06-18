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البنتاجون: إرسال مقاتلات "إف 15" الأمريكية إلى قاعدة الظفرة بالإمارات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:05 م
البنتاجون: إرسال مقاتلات "إف 15" الأمريكية إلى قاعدة الظفرة بالإمارات البنتاجون
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء عن انطلاق سرب من مقاتلات "إف 15 - إيه" الأمريكية، من قاعدة "سيمور جونسون" الجوية في ولاية نورث كارولينا إلى الخليج. 
 
وقال البنتاجون -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية في نبأ عاجل- إن سرب "إف 15 - إيه" المعروف بـ "سترايك إيجل"، سينتشر في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات".
 
بدوره، صرح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا، بأن أى سوء تقدير من جانب الحرس الثوري الإيراني للقدرات العسكرية الأمريكية في الخليج سيترتب عليه نتائج سلبية سترتد علي إيران.
 
وقال إن التعزيزات الأمريكية العسكرية في الخليج رسالة لطهران مفادها أن القيام بأى عمل عسكري سيكون "شأنا خطيرا".
كانت وزارة الدفاع الأمريكيةـ قد قررت في وقت سابق، إرسال حوالي 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وذلك لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الجوية والبحرية والبرية في الشرق الأوسط".

البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

سيمور جونسون

الخليج

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