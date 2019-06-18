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البعثة التجارية المصرية لأستونيا تدعو وزير الاقتصاد ووفد البرلمان لزيارة مصر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:22 م
البعثة التجارية المصرية لأستونيا تدعو وزير الاقتصاد ووفد البرلمان لزيارة مصر البعثة التجارية المصرية فى استونيا
كتب عبد الحليم سالم

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دعا المهندس معتز رسلان، رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى والمصرى للتعاون الدولى، وزير الشئون الاقتصادية والبنية التحتية الأستونى تافى آس وعدد من أعضاء البرلمان فى استونيا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة، للتعرف عن قرب على الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية  لتهيئة مناخ الاستثمار وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر مثل العاصمة الادارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذلك الفرص الواعدة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة البعثة التجارية التى ينظمها مجلس الاعمال المصرى للتعاون الدولى، برئاسة المهندس معتز رسلان إلى استونيا، وبمشاركة عدد من كبرى الشركات المصرية فى مختلف المجالات بهدف استكشاف فرص التعاون ودفع حركة التبادل التجارى بين البلدين.

وقال رسلان، فى بيان صحفى، إن البعثة بدأت مباحثاتها أمس بعقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع مختلف منظمات الأعمال وأعضاء البرلمان  ووزير الاقتصاد الاستونى، وذلك بمشاركة  السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير شريف رفعت سفير مصر بأستونيا وفنلندا وساندر سون السفير الأستونى فى مصر، وممثل لهيئة الاستثمار ، وعدد من رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أن هذه الزيارة تعد الثانية لأستونيا، وتهدف إلى استكمال المباحثات التى تمت على مدار الثلاث سنوات الماضية، واحداث نوعا من التواصل بين الشركات المصرية ونظيراتها بأستونيا، بما يحقق الفائدة للبلدين، من خلال استغلال المزايا التى تتمتع بها البلدين فى زيادة التبادل التجارى والترويج للفرص الاستثمارية ، موضحا أن االبعثة أجرت سلسلة من اللقاءت الهامة، بدأت باجتماع مع الغرفة التجارية باستونيا، وتم خلالها استعراض التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة  وفرص زيادة التبادل التجارى وأهم السلع التى يمكن تصديرها واستيرادها بين الجانبين.

وأوضح أنه تم أيضا لقاء مع هيئة الاستثمار بإستونيا، وتم خلالها استعراض مزايا الاستثمار والتيسيرات التى يتم تقديمها للمستثمرين، وفرص التعاون بين الجانبين، لزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تم عقد لقاء مهم مع عدد من أعضاء البرلمان الاستونى، وأبدوا اهتمامهم الشديد بالسوق المصرى، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة لهم لزيارة مصر وأبدوا ترحيبهم الشديد بالزيارة، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان أبدوا اهتمامهم بالاقتصاد المصرى والنجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، أن البعثة التقت أيضا تافى أس وزير الشئون الاقتصادية والبنية التحتية باستونيا، وتم التباحث حول فرص التعاون االمشترك، وتم استعراض الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وأهم فرص الاستثمار المتاحة بالمشروعات الكبرى بمصر، وتم خلال اللقاء توجيه الدعوة له لزيارة مصر على رأس وفد من الشركات الأستونية، لبحث فرص التعاون المشترك.

وأكد رسلان أن إستونيا تمتاز بالتقدم والتطور الكبير فى تكنولوجيا المعلومات، لذلك تم التركيز على امكانية الاستفادة من هذا التطور ، والتعاون مع الشركات المصرية فى  تقديم حلول وتطبيقات تخدم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمى والشمول المالى، لافتا إلى جهود السفارة المصرية فى استونيا فى ترتيب هذه اللقاءات وتوفير كافة البيانات والاحصاءات عن السوق الاستونى، متوقعا أن تثمر البعثة عن الكثير من الشراكات والتعاون بين الجانبين.


معتز رسلان

مجلس الاعمال الكندى المصرى

مجلس التعاون الدولى

استونيا

بعثات تجارية

البعثة التجارية المصرية فى استونيا

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